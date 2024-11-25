Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Людей эвакуировали с трассы в области Жетісу

Опубликовано:

Заснеженный автомобиль едет по дороге
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Алакольском районе области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерстве, на участке республиканской автодороги Ушарал – Достык в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля с людьми.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали 8 человек, из них 2 ребенка", – рассказали в ведомстве.

Спасенные доставлены до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, ранее в Карагандинской области спасатели пришли на помощь иностранцам, решившим сократить путь, но в итоге застрявшим в сугробе. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра.

А до этого в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.

В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала вас в дороге:

  • Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
  • При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
  • В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191752-lyudey-evakuirovali-s-trassy-v-oblasti-zhet-su/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie