Людей эвакуировали с трассы в области Жетісу

Минувшей ночью в Алакольском районе области Жетісу на заснеженной трассе застряли несколько автомобилей. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерстве, на участке республиканской автодороги Ушарал – Достык в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля с людьми.

"Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью вахтовки эвакуировали 8 человек, из них 2 ребенка", – рассказали в ведомстве.

Спасенные доставлены до ближайшего населенного пункта. В медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, ранее в Карагандинской области спасатели пришли на помощь иностранцам, решившим сократить путь, но в итоге застрявшим в сугробе. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра.

А до этого в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.

В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала вас в дороге:

Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.

При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.