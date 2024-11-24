Сильный ветер и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В понедельник, 25 ноября, в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, включая туман и сильный ветер, передает NUR.KZсо ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков в, Туркестанской области ночью и утром в горных районах прогнозируется туман. Ветер усилится на севере, западе и в горных районах до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Карагандинской, Кызылординской областях и области Ұлытау ветер местами будет достигать порывов до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях ночью и утром прогнозируется туман.

В области Абай ночью и утром также возможен туман, местами ожидается ветер до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области с 25 по 27 ноября ожидается туман на юге и в горных районах, местами синоптики прогнозируют ветер до 15–20 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 25 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром прогнозируется туман, местами возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Алматы ночью и утром также ожидается туман.

Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.