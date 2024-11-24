Ущерб от гибели тюленей на Каспии может составить 1,5 млрд тенге, заявил эксперт

В Мангистауской области продолжается мониторинг побережья Каспийского моря после массовой гибели тюленей. Ущерб от потери морских животных может составить порядка 1,5 миллиарда тенге.

Как сообщает региональное издание "Лада", председатель регионального экологического совета ассоциации "ECOJER" и член Общественного совета Минэкологии Адильбек Козыбаков озвучил предварительную сумму ущерба.

По расчетам специалиста, стоимость одного тюленя согласно приказу Минсельхоза РК 2017 года составляет 193 МРП, или 712 556 тенге. Если умножить эту сумму на приблизительное количество погибших животных — 2000 особей, — ущерб превышает 1,42 миллиарда тенге.

Каспийский тюлень занесен в Красную книгу с 2020 года. По словам Козыбакова, гибель даже одного животного должна становиться поводом для возбуждения уголовного дела, а при таком массовом случае требуется немедленное расследование.

"А здесь их аж 2000 - это особо крупный размер. Я обращаюсь к властям: необходимо в срочном порядке создать комиссию по расследованию этого громкого дела. Этой теме нужно предать большой общественный резонанс. Необходимо выяснить причины, наказать виновных по всей строгости закона и, конечно же, потребовать возмещения ущерба", - заявил Адильбек Козыбаков.

Чтобы избежать подобных случаев в будущем, Козыбаков предложил привлекать независимых экспертов для контроля за деятельностью компаний, работающих на Каспии.

Между тем, по словам специалиста Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Андрея Руцкого, инспекторы ежедневно ведут мониторинг. На 23 ноября выбросов мертвых тушек не было зафиксировано.

Напомним, в конце октября сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей.

За последние недели на Каспии обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

На данный момент специалисты расходятся во мнении по поводу гибели животных, пока они озвучили две версии: выбросы природных газов в результате подводных землетрясений и загрязнение морской среды.