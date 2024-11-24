Что будет, если люди застрянут в кабине на Шымбулаке? Спасатели провели учения (видео)

В Алматы на горнолыжном курорте "Шымбулак" спасатели отработали сценарий эвакуации людей из кабин канатной дороги, застрявших на высоте из-за отключения электроэнергии. Учения проходили в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям в зимний период, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Согласно сценарию, в одной из кабин канатной дороги оказались четыре человека. Кабина зависла на высоте 12 метров, что соответствует уровню 4-этажного дома. Из-за сильного мороза у людей начались признаки обморожения, а самостоятельно выбраться из кабины они не могли.

Перед спасателями стояла задача эвакуировать пассажиров в течение одного часа. Для выполнения операции были задействованы три подразделения: Республиканский оперативно-спасательный отряд, городская служба спасения Алматы и лыжный патруль "Шымбулака".

Эвакуация проводилась одновременно из нескольких кабин. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь и транспортировали их в безопасное место.

В рамках тренировок спасатели также отработали сценарии поиска людей под лавиной с применением датчиков, беспилотников и собак-спасателей. Кроме того, была проведена операция по устранению аварии на котельной в Жетысуском районе, где использовали уникальный пожарный автомобиль "АПМ" для временного отопления объектов.

Всего в учениях приняли участие 262 спасателя и 77 единиц техники. Практические мероприятия стали частью республиканских командно-штабных учений "Қыс-2024".