Солдат-срочник скончался в Актюбинском гарнизоне

Солдат-срочник погиб в Актобе. Трагедия произошла во время несения караульной службы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Актюбинского гарнизона.

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Трагический инцидент произошел вчера, 23 ноября, в одной из воинских частей Актюбинского гарнизона. Как сообщили в пресс-службе гарнизона, военнослужащий во время несения караульной службы совершил суицид путем выстрела из закрепленного оружия.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что за последние месяцы сообщалось о нескольких случаях смертей солдат в воинских частях.

В середине ноября в области Жетісу в результате нарушения мер безопасности от травм, несовместимых с жизнью, погиб офицер.

В сентябре в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. По факту возбуждено уголовное дело.

Также в сентябре в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения. По предварительной версии, он совершил суицид.