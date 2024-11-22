Расследуются 16 уголовных дел: прокуратура Астаны высказалась о незаконных ЖК

Против недобросовестных застройщиков расследуют 16 уголовных дел в Астане - 12 человек находятся под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

В столице выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тыс. человек.

Заместитель прокурора города Булат Мизанбаев рассказал о начатых расследованиях. По его словам, на сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуются 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек.

Кроме того, судом удовлетворено 8 исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд. тенге.

"51 застройщик, осуществляющих незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечены к административной ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях", - добавил он.

Также зампрокурора сообщил, что власти добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором осуществлялось незаконное привлечение средств дольщиков, при отсутствии разрешительной документации.

Недавно сообщалось, что ЖК "Коктобе", строительство которого велось без разрешительных документов, начали сносить в Астане. На застройщика составили четыре адмпротокола.

В это м месяце в Астане прокуратура выявила и пресекла факт привлечения средств дольщиков на строительство МЖК без разрешительных документов. Застройщик демонтирует объект.

Также недавно сообщалось о судьбе ряда долгостроев в столице - до конца этого года планируется завершить строительство восьми жилых комплексов. Об это рассказал аким города Женис Касымбек.