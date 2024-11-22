Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Перебои с поставками сжиженного газа в Актау прокомментировал глава КМГ

Опубликовано:

Асхат Хасенов
Асхат Хасенов. Фото: КМГ

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в ходе брифинга высказался о проблемах с поставками сжиженного газа в Актау, передает МИА "Казинформ".

Отмечается, что автомобилисты ранее пожаловались на доступность такого вида топлива на заправках.

По словам Хасенова проблема заключается в распределении топлива.

"Все, что по графику Министерства на нас выделяется, распределяется, мы делаем, даже производим с опережением. И все, что производим — направляем на внутренний рынок. А проблема очередей, которая периодически наступает - это вопрос к распределению. Мы как производители весь сжиженный газ поставляем на внутренний рынок" , - заявил он.

Напомним, в конце октября в Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа.

В Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов Тенгизшевройл 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.

Ранее жители западных регионов жаловались на проблемы с доступом к автогазу. Власти связали это с неполадками на одном из заводов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191203-pereboi-s-postavkami-szhizhennogo-gaza-v-aktau-prokommentiroval-glava-kmg/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie