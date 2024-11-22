Перебои с поставками сжиженного газа в Актау прокомментировал глава КМГ

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в ходе брифинга высказался о проблемах с поставками сжиженного газа в Актау, передает МИА "Казинформ".

Отмечается, что автомобилисты ранее пожаловались на доступность такого вида топлива на заправках.

По словам Хасенова проблема заключается в распределении топлива.

"Все, что по графику Министерства на нас выделяется, распределяется, мы делаем, даже производим с опережением. И все, что производим — направляем на внутренний рынок. А проблема очередей, которая периодически наступает - это вопрос к распределению. Мы как производители весь сжиженный газ поставляем на внутренний рынок" , - заявил он.

Напомним, в конце октября в Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа.

В Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов Тенгизшевройл 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.

Ранее жители западных регионов жаловались на проблемы с доступом к автогазу. Власти связали это с неполадками на одном из заводов.