Перебои с поставками сжиженного газа в Актау прокомментировал глава КМГ
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Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в ходе брифинга высказался о проблемах с поставками сжиженного газа в Актау, передает МИА "Казинформ".
Отмечается, что автомобилисты ранее пожаловались на доступность такого вида топлива на заправках.
По словам Хасенова проблема заключается в распределении топлива.
"Все, что по графику Министерства на нас выделяется, распределяется, мы делаем, даже производим с опережением. И все, что производим — направляем на внутренний рынок. А проблема очередей, которая периодически наступает - это вопрос к распределению. Мы как производители весь сжиженный газ поставляем на внутренний рынок" , - заявил он.
Напомним, в конце октября в Актюбинскую, Мангистаускую области и ЗКО направлены дополнительные поставки сжиженного газа.
В Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов Тенгизшевройл 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн.
Ранее жители западных регионов жаловались на проблемы с доступом к автогазу. Власти связали это с неполадками на одном из заводов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191203-pereboi-s-postavkami-szhizhennogo-gaza-v-aktau-prokommentiroval-glava-kmg/