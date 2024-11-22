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"Все лето стоял пустой": актюбинцы удивились ремонту городского фонтана поздней осенью

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Отремонтированный фонтан
Отремонтированный фонтан. Фото: diapazon.kz

На улице Кереева в Актобе завершили установку оборудования для фонтана, который простоял пустым все лето. Вскоре объект будет законсервирован, передает "Диапазон".

Актюбинцы обратили внимание, что в фонтане на улице Кереева установили оборудование. Все лето чаша фонтана пустовала.

"Все лето на улице Кереева фонтан стоял пустой. Облицовку ему сделали, но внутри ничего не было - ни воды, ни оборудования. И вот 17 ноября мы видим, что там варят трубы эти! Зачем?" — задаются вопросом местные жители.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Актобе отметили, что фонтан скоро будет законсервирован.

"На улице Кереева у фонтана была готова облицовка, осталось только установить оборудование. На днях его поставили, чтобы проверить работу. Все хорошо, ничего не течет, подсветка и насосы работают. Ремонтирует его компания "КАЗРОС Альянс". На днях фонтан будут консервировать", — рассказал главный специалист ведомства Талгат Наурызов.

Ранее сообщалось, что жители города возмутились укладкой тротуарной плитки на фоне выпавшего снега — такой подход к обустройству пешеходных зон вызвал недоумение граждан.

Помимо этого, местные жители также обращали внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что также вызвало вопросы о качестве будущей дороги.

Также акимат Актобе поручил бизнесменам заменить старые остановки на новые теплые павильоны. Связано это с тем, что арендуемые не первый год остановки не обновлялись уже много лет, они устарели и портят облик города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191151-vse-leto-stoyal-pustoy-aktyubincy-udivilis-remontu-gorodskogo-fontana-pozdney-osenyu/

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