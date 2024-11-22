Умерла первая супруга Заманбека Нуркадилова

Скончалась первая супруга политического деятеля Заманбека Нуркадилова. Печальную весть сообщила их дочь Куралай Нуркадилова в социальных сетях, передает NUR.KZ.

"Сегодня ночью ушел из жизни большой человек для нашей страны. Та женщина, которая была соратницей Заманбека Нуркадилова в годы его становления. Умная, образованная и грамотная в политике Нурбике Илимбаевна.

При этом очень скромная и интеллигентная. Про нее можно говорить много. За все эти годы ее молчания она могла бы рассказать многое о той стране, которая была при Советском союзе и после. Через ее одобрение приходило много молодых политиков. Она помнила все исторические факты изнутри, рассказывала это очень интересно. Мудростью моей мамы всегда восхищались все те, кто ее знал", - сообщила Куралай Нуркадилова в Instagram.

В июне прошлого года казахстанский дизайнер и психолог Куралай Нуркадилова рассказывала о последней встрече с отцом.

Гибель Заманбека Нуркадилова

Как писали в Sputnik Казахстан, Заманбека Нуркадилова не стало 12 ноября 2005 года. Его нашли в своем доме в Алматы с тремя пулями в теле: два выстрела были произведены в грудь и один - в голову. По официальной версии, он покончил с собой.

В марте 2022 года в соцсетях распространилась информация о том, что уголовное дело по факту смерти Заманбека Нуркадилова будет возобновлено. Генпрокуратура Казахстана опровергла эти сведения. Также в ГП тогда сообщали, что обращение от сына Нуркадилова рассматривается.

В мае этого года в Алматы в память о Нуркадилове установили мемориальную доску на фасаде здания дома, в котором он проживал. Перед этим, президент Касым-Жомарт Токаев предлагал увековечить память политического деятеля.