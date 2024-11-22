Метрополитен Алматы незаконно получил от арендаторов более 12 млн тенге, заявили в прокуратуре

Руководство метрополитена вынудило арендаторов заключить дополнительные соглашения. Прокуратурой предпринимателям были возвращены 12,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры РК, ведомством в ходе анализа деятельности КГП на ПХВ "Метрополитен" города Алматы выявлены нарушения, ущемляющие права предпринимателей.

"Так, руководство метрополитена решило компенсировать свои налоговые расходы за счет арендаторов торговых площадей, для чего вынудило их заключить дополнительные соглашения", - сообщается в публикации.

По акту надзора прокуратуры незаконные требования в части покрытия налоговых платежей были исключены из соглашений, а предпринимателям были возвращены 12,5 млн тенге. Всего от этих действий пострадало 11 предпринимателей.

"Транспортная прокуратура обращает внимание на возможность обращения в мобильные группы по защите прав предпринимателей, контакты которых размещены на официальном сайте ГТП", - отмечается в публикации.

Напомним, недавно депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил выделить на продолжение строительства метро в Алматы 1 млрд долларов. Пономарев считает, что метро нужно немедленно, поскольку Алматы сегодня задыхается в пробках.

В связи с этим напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что в 2025 году будет сдана в эксплуатацию станция "Калкаман". В конце марта мы рассказывали, на какой стадии находится строительство станции. Позже сообщалось, что до 2030 года планируется открыть еще три станции метро до рынка "Барлык".

В июне этого года бывший сотрудник метро заявил о том, что "Метрополитен" закупил китайские колодки вместо немецких, которые ломаются и крошатся на путях и представляют опасность для пассажиров, так как, по его словам, у поезда могут отказать тормоза.

После чего представители метро объяснили, что ломаются на самом деле старые колодки, а новые были закуплены всего месяц назад. Руководство "Метрополитена" пригласило журналистов на экскурсию в депо, чтобы показать, как выглядят старые и новые колодки и рассказать, как обстоит ситуация в целом.

Кроме того, в июне в метро Алматы ввели оплату проезда по биометрии, а также было начато новое досудебное расследование по делу о хищении при проведении закупа деталей по завышенной цене.

Также напомним, что в январе этого года в суд передали дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве алматинского метро. Расследование велось в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств.