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Четверо мужчин застряли в грязевой массе в области Ұлытау

Опубликовано:

Спасатели вызволяют авто
Спасатели на трассе. Иллюстративное фото: gov.kz

В области Ұлытау сотрудники МЧС спасли четверых человек, которые на легковом автомобиле застряли в грязевой массе, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство по ЧС Казахстана.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел в 40 километрах от поселка Жезды в области Ұлытау.

"Четверо мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, выехали на поиски скота и застряли в грязевой массе.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и спасли людей", - говорится в сообщении ведомства.

В медицинской помощи никто не нуждался.

Напомним, ранее в Карагандинской области спасатели пришли на помощь иностранцам, решившим сократить путь, но в итоге застрявшим в сугробе. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра.

А до этого в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.

Как действовать во время метели

На официальном сайте столичного департамента по чрезвычайным ситуациям даны рекомендации, как следует вести себя во время метели.

В период штормовых ветров, прежде всего, проверьте состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечьте исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовьте противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Если метель застала вас в дороге:

  • Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
  • При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
  • В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190971-chetvero-muzhchin-zastryali-v-gryazevoy-masse-v-oblasti-lytau/

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