Журналистов пригласили в колонию после скандального видео в Актобе

В Актобе журналистов пригласили в колонию, на которую жаловались недовольные заключенные - осужденные заявляли о холоде и антисанитарии, передает сайт телеканала КТК.

Поводом для посещения режимного объекта, куда прессе обычно вход запрещен, стало скандальное видео. Заключенные сняли барак и заявили, что им приходится жить в холоде и грязи.

Экскурсию для представителей СМИ по колонии проводил лично начальник учреждения. Правда, взглянуть на помещения, снятые заключенными, не удалось. К примеру, в столовую, где, по словам заключенных водятся тараканы, журналистов не пустили.

Кроме того, после скандального видео начальство, оказывается, уже изыскало средства для ремонта барака, который сняли осужденные. Но туда представителей СМИ тоже не пропустили. Но заверили, что очень скоро весь бардак будет устранен.

"В настоящий момент ведется работа по ремонту, заканчиваются ремонтные работы. Ремонт будет проводиться из собственных средств, из собственной экономии, получается. Администрацией были уже закуплены для этого строительные материалы", - заявил начальник учреждения №8 ДУИС по Актюбинской области Газиз Даулетов.

Вместо этого показали швейный цех, где трудятся осужденные. Каждый арестант за это получает зарплату. Трудящиеся заключенные и здесь оказались довольны. Уверяют, что платят им вовремя и достойно.

Однако, как сообщает телеканал, магазина на территории колонии журналиста тоже не увидели, поэтому судить о ценах и ассортименте не могут.

Всего экскурсия заняла около часа. В учреждении №8 средней безопасности отбывают срок 935 осужденных вместо положенных 700. В день на содержание одного заключенного тратится 2654 тенге. В эту сумму входят еда, одежда, постельные и банные принадлежности, коммунальные расходы, а также проезд домой после освобождения. Иногда из этих денег приходится платить и за погребение. По данным ДУИС, за последние два года в колонии никто не умирал.

Источник: КТК