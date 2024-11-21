10-миллионного пассажира встретили в аэропорту Алматы

Аэропорт Алматы встретил сегодня своего 10-миллионного пассажира. Ею стала Шолпан Садыкова, прилетевшая из Шымкента, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Встретили пассажирку накрытым дастарханом. Кроме того, ей подарили путевку в Грузию на двоих.

10-миллионный пассажир. Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с запуском нового международного пассажирского терминала пропускная способность аэропорта увеличена до 14 миллионов пассажиров.

"За последние три года компания инвестировала в воздушную гавань города более 200 миллионов долларов и продолжает инвестировать. За это время количество направлений удвоилось, число авиакомпаний, выполняющих рейсы в Алматы, увеличилось с 24 до 37", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

10-миллионный пассажир. Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

Отмечается, что компания планирует инвестиции в полную реконструкцию левой взлетно-посадочной полосы, модернизацию перронов и противогололедной площадки, обновление парка аэродромного оборудования и другое.

"На сегодняшний день идет полная модернизации терминала внутренних рейсов. Полную реконструкцию терминала планируется завершить к концу 2025 году", - добавили в аэропорту.

Масштабный проект по расширению Международного аэропорта Алматы включает строительство новых зданий пассажирского терминала и авиации общего назначения, а также реконструкцию эстакады, центральной инженерной установки, аэродрома и привокзальной территории.