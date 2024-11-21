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В Казахстане проверили на нитраты популярный виноград "шайн мускат"

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На столе лежит гроздь огромного зеленого винограда и ветка зелени с сердцевидными листьями
Корейский виноград "шайн мускат". Фото: Pixabay

В Казахстане проверили на наличие карантинных вредных организмов виноград "шайн-мускат", "завирусившийся" благодаря TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

"По поручению министра сельского хозяйства сотрудниками республиканского центра карантина растений КГИ в АПК МСХ РК при проведении карантинного фитосанитарного контроля проведена лабораторная экспертиза образцов винограда.

В соответствии с карантинным фитосанитарным заключением карантинных вредных организмов не выявлено", - отмечается в сообщении ведомства.

​Также, филиалом Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по области Абай на границе с КНР проведено исследование "шайн мускат" на содержание нитратов.

По результатам исследования содержание нитратов в продукции составило 13,7 мг/кг, что является допустимым для данной продукции.

Напомним, на прошлой неделе глава Минсельхоза в кулуарах мажилиса высказался о ставшем модным корейском винограде - экзотические плоды продаются во всех казахстанских супермаркетах и рынках. Тогда Айдарбек Сапаров и поручил проверить виноград на наличие нитратов.

Ранее сообщалось, что более 60% проверенных продуктов в Казахстане не соответствуют нормам. 43 вида продукции и вовсе запретили к реализации в стране.

Эксперты также рассказывали, как качество продуктов влияет на нашу жизнь. Эксперты также поделились советами для казахстанцев при выборе продуктов питания.

А как выбирать безопасные продукты и на что обращать внимание, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190527-rezultaty-proverki-populyarnogo-koreyskogo-vinograda-ozvuchili-v-minselhoze/

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