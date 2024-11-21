Улица в Астане получила название в честь экс-премьер-министра Казахстана

В Астане одной из улиц в Есильском районе города дали название в честь экс-премьер-министра Казахстана Нурлана Балгимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщается на сайте акимата Астаны, уже состоялось открытие этой улицы и мемориальной доски, установленной здесь же. Сообщается, что улица расположена в Есильском районе столицы. Протяженность - 1100 метров, она начинается от улицы Туркестан и заканчивается на проспекте Улы дала.

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен выступил на праздничном мероприятии и сказал, что Нурлан Балгимбаев на посту премьер-министра страны "провел множество важных реформ и внес большой вклад в улучшение работы госаппарата".

Ранее мы писали, что Нурлан Балгимбаев в разные годы работал министром нефтяной и газовой промышленности Казахстана, а также президентом национальной нефтегазовой компании "Казахойл". С 1997 по 1999 годы был премьер-министром РК.

В декабре 2007 года он был назначен советником президента РК и работал в этой должности до 2009 года. Затем он работал в должности генерального директора организации по реализации проектов с итальянской нефтегазовой компанией Eni. Балгимбаев скончался в 2015 году.

Напомним, в августе прошлого года в столичном маслихате проголосовали за переименование ряда улиц - большинство из них с момента появления носили названия в виде кода из буквы и цифр. Тогда сообщалось, что улицу 29/1 переименуют в честь Нурлана Балгимбаева.

К слову, в мае текущего года стало известно, что в Алматы планируют переименовать несколько улиц и дать названия пока безымянным улицам.