Сибирскую язву обнаружили у коровы на скотном рынке в Атырау

На одном из скотных рынков Атырау у мертвой коровы обнаружили сибирскую язву. Из-за этого рынок закрыли, однако торговцы рынка этим недовольны, передает Kazinform.

По данным издания, 12 ноября на одном из скотных рынков Атырау умерла корова, привезенная из ЗКО. Позже выяснилось, что у нее была опасная болезнь.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Нуркена Баярова, животноводческий рынок закрыт.

"Сейчас рынок закрыт. Домашний скот здесь полностью вакцинирован и находится под наблюдением в течение 14 дней. Затем проведут дезинфекцию. Город не закрывается на карантин. В других местах такое заболевание не выявлено", — сообщил Нуркен Баяров.

Между тем предприниматели, продающие скот, обеспокоены временным закрытием рынки. Они боятся потерять заработок.

"Весь скот на рынке стоял рядом с умершей коровой. Если она действительно была больна, то скот, стоящий рядом, тоже должен был погибнуть", — заявил Айдос Сайфеденов.

Пока специалисты проверяют и владельцев умершей коровы, у которой выявили сибирскую язву. Отмечается, что на территории рынка находятся 56 коров, 79 овец, 7 лошадей.

Помимо этого, специалисты проверят и другие рынки Атырау.