Пассажирский поезд, следовавший из Атырау в Алматы, совершил экстренную остановку

20 ноября в 14:34 на участке Арал Теңіз – Казалы пассажирский поезд №42 "Атырау - Алматы" произвел экстренную остановку из-за неисправности технического вагона, передает NUR.KZ.

Подробности инцидента корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

"Сегодня, 20 ноября, в 14:34 на участке Арал Теңіз – Казалы пассажирский поезд №42 "Атырау - Алматы" произвел экстренную остановку из-за неисправности технического вагона. Специалисты провели осмотр и устранили неисправность. Обслуживанием поездов занимается компания Patentes Talgo", - пояснили в компании.

Поезд прибыл на станцию Казалы в 18:12 ч. Для перевозки пассажиров назначен разовый поезд №505/506 "Казалы - Алматы-2", состоящий из стандартных вагонов. Поезд отправился в 20:40, прибытие в Алматы-2 — 21 ноября.

"Пассажиры, которые воспользуются замененным поездом из стандартных вагонов по маршруту №505/506 "Казалы - Алматы-2", получат разницу в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов. Все пассажиры обеспечены питанием и водой", - сообщает нацперевозчик.

Компания приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.

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Напомним, в начале года пассажиров пересадили с поезда "Астана – Шымкент" из-за технической неисправности. Так же отмечалось, что пассажирам было организовано бесплатное горячее питание и будет произведен возврат денежных средств и выплата компенсации.

В декабре прошлого года ехавший из Алматы в Уральск поезд из-за неисправности 6 часов простоял на станции Тобол. Людям предложили компенсации.

А 8 ноября этого года в Акмолинской области машинист поезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. "На подаваемые звуковые сигналы локомотива большой громкости мужчина не реагировал, из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Молодой человек был в наушниках и в капюшоне", - сообщили в КТЖ.