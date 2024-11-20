Смерть четверых детей в Астане: акима спросили о помощи семьям

В кулуарах встречи с предпринимателями сегодня аким Астаны Женис Касымбек высказался о помощи семьям, в которых в результате пожара погибли дети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос будет рассмотрен - мы найдем решение. Второй семье временно предоставили общежитие, и в дальнейшем мы будем дополнительно работать с этой семьей. В настоящее время их жилищные проблемы решаются. Сгоревший дом был коттеджем, в котором проживали две семьи на условиях аренды", - сообщил Женис Касымбек.

Напомним, что о гибели четырех детей при пожаре в Астане стало известно на прошлой неделе - в частном двухэтажном доме рано утром произошло возгорание кровли с обрушением. Погибшие были 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.

В столичном акимате сообщили, что двум семьям оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь.

По факту пожара в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС Астаны было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 УК РК.