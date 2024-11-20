Стало известно, будут ли устанавливать инфотабло на остановках Караганды

В Караганде не планируется установка инфотабло на автобусных остановках, которые показывают маршруты и время прибытия автобусов. Вместо них будут размещены бумажные схемы, передает ekaraganda.kz.

В 2015 году в Караганде появилось первое инфотабло, где можно было увидеть маршруты, которые вот-вот подъедут к остановке, и время их прибытия. Его установили на остановке "45 квартал" по инициативе автопарка № 3.

Спустя год еще одно инфотабло установили на остановке "Таир". Они были интегрированы с сайтом bus09.kz и мобильным приложением "Умный транспорт", где в то время можно было отслеживать маршруты. Просуществовав не один год, табло все-таки были демонтированы.

На сегодняшний день в городе действует система электронного обилечивания ONAY!. В приложении можно найти любой маршрут, узнать, через сколько автобус прибудет на остановку. Достаточно удобно, но все-таки у инфотабло есть свои преимущества. Однако власти не планируют устанавливать инфотабло на остановках.

"Есть система ONAY!. Там есть вся информация. Хорошая система, удобная. Инфотабло, которые были установлены, пришли в негодность, поэтому их сняли. Теперь на новых остановках будет наклеена информация о маршрутах в бумажном варианте", — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Максут Кожанов.

Также на остановках будут наклеены QR-коды, отсканировав которые горожане смогут узнать, какие автобусы здесь останавливаются, и интервал их движения.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области продолжается обновление общественного транспорта: на маршрут № 100 между Карагандой и Темиртау вышли четыре новых автобуса марки "ПАЗ Вектор".

Также жители Караганды начали обращаться в автобусный парк с просьбой включить отопление в общественном транспорте из-за наступивших холодов. В автопарке № 3 отметили, что все автобусы оборудованы обогревательными приборами и попросили пассажиров обращаться к водителям.