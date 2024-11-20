Поддельными документами "сотрудников АФМ" начали обманывать казахстанцев

Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале АФМ, аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на их счетах.

Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ.

Кроме того, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу. Неустановленные лица предлагают казахстанцам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты.

При открытии страницы они предлагают внести личные данные - номер телефона, сумму потерянных средств.

Затем перезванивают "агенты" с разных номеров, в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.

Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров.