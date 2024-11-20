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Поддельными документами "сотрудников АФМ" начали обманывать казахстанцев

Опубликовано:

Сотрудник АФМ в форме
Сотрудник АФМ. Иллюстративное фото: АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале АФМ, аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на их счетах.

Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ.

Кроме того, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу. Неустановленные лица предлагают казахстанцам быстрый возврат денег, вложенных в мошеннические проекты.

При открытии страницы они предлагают внести личные данные - номер телефона, сумму потерянных средств.

Затем перезванивают "агенты" с разных номеров, в том числе зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.

Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190138-poddelnymi-dokumentami-sotrudnikov-afm-nachali-obmanyvat-kazahstancev/

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