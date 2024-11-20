Несанкционированную свалку обнаружили в Балхаше

В городе Балхаше проведены рейдовые мероприятия для ликвидации несанкционированной свалки в районе 90 квартала возле железнодорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент экологии.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 19 ноября 2024 года в Балхаше по итогам рейдовых мероприятий по координатам геопортала "Ғарыш сапары" акиматом города произведена ликвидация несанкционированной свалки в районе 90 квартала в сторону железнодорожного полотна.

"Работы в данном направлении будут продолжены. Вопрос по ликвидации несанкционированных свалок на контроле департамента экологии", - говорится в сообщении.

Ранее в Балхаше экоактивисты потребовали ужесточить наказание для лиц, незаконно выбрасывающих мусор. Также они самостоятельно выезжают на места и обследуют свалки, пытаясь найти информацию о владельцах мусора. По их мнению, действующая система наказаний слишком мягкая.

Также в Балхаше департамент экологии совместно с городским акиматом провел рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок. В результате было обнаружено сразу несколько стихийных свалок. Полиция начала работу над привлечением к ответственности владельцев отходов.