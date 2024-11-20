Ученик спецшколы в ВКО заставил соклассников набить татуировки с ником его профиля в Instagram

Генеральная прокуратура отчиталась о проверке деятельности Министерства просвещения. В отчете говорится о ситуации в спецучреждениях для трудных подростков, пишет NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как рассказали в Генпрокуратуре, в ходе проверки Министерства просвещения выявлены системные недостатки механизмов защиты прав детей. В их числе:

отсутствие работы с трудными детьми;

неэффективность системы вечерних и спецшкол, психологов, органов опеки;

слабая работа в сфере профилактики многочисленных подведомственных организаций.

Согласно статистике, в целом в течение трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности, сообщается на сайте ГП.

В итоге в адрес министерства было внесено представление с конкретными рекомендациями по пересмотру подходов в сфере защиты прав детей и усилению защитных мер.

Так, Минпросвещения начало работу по модернизации института специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также по разработке комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением.

Всего по Казахстану 5 таких учреждений - в Алматы, области Абай, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях. Там ежегодно пребывают 300 трудных подростков от 11 до 18 лет.

"Превентивный эффект данных организаций переоценен, свидетельством тому служат частые побеги воспитанников, попытки суицида, а также повторные правонарушения, в том числе в стенах учреждений", - заявили в Генпрокуратуре.

Один из примеров - 10-классник спецшколы-интерната в Серебрянске ВКО длительное время оказывал психологическое давление на других учащихся, склонял к совершению побега, угрожая расправой, нанес 3 воспитанникам татуировки с адресом своей страницы в Instagram.

В надзорном органе отмечается, что содержание таких спецшкол оказывает существенную нагрузку на бюджет. Ежегодно из местного бюджета на их содержание, в том числе зарплатный фонд сотрудников, затрачивается порядка 1 млрд тенге. При этом наполняемость воспитанниками в среднем не превышает 50%.

Аналогичные проблемы и с вечерними школами, которые отошли от основного назначения - обучения работающей молодежи, превратившись в учреждения для девиантных детей.

В целом по стране функционируют 63 вечерних школы, более половина контингента приходится на несовершеннолетних (4300 человек).

"Прокурорский анализ показал, что в регионах все еще не изжита практика принудительного перевода учащихся с плохой успеваемостью и имеющих конфликт с законом в вечерние школы, деятельность которых сопровождается слабым материально-техническим оснащением, неукомплектованностью педагогического состава, отсутствием профилактической работы", - отметили в ГП.

Министерство планирует провести детальный анализ деятельности вечерних школ, по итогам планируется провести пилот по трансформации данных организаций образования на базе вечерней школы Астаны.

Еще одно направление, требующее должной координации со стороны Министерства, - сфера опеки и попечительства.

Как показала проверка, сегодня нагрузка на одного сотрудника доходит до 17 тыс. детей, а в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской и Туркестанской областях - от 30 до 100 тыс. Тогда как норма составляет не более 5 тыс. детей на одного сотрудника.

"Чрезмерная нагрузка на сотрудников службы приводит к тому, что они не успевают контролировать условия воспитания и содержания всех несовершеннолетних. Соответственно, выявление случаев насилия над детьми нередко носит запоздалый характер", - говорится в докладе.

Говорится в докладе и о фактах избиения и истязания приемных детей с начала года.

В Акмолинской области в апреле выявили факт избиения 5 детей патронатным воспитателем. В ходе расследования выявлено убийство одного из детей, совершенное более трех лет назад.

В области Ұлытау к 4 годам лишения свободы осуждена приемная мать, заставлявшая детей работать на ферме.

По результатам проверки за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица, в том числе руководители подразделений Министерства.

Напомним, в феврале этого года уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау. Старших детей заставляли ухаживать за скотом - на ферме два табуна лошадей и 18 коров. Ферма располагалась в 20 км от города.

Позже приемную мать детей взяли под стражу.

В апреле в Акмолинской области в огороде у бабушки обнаружили тело ребенка. Позже выяснилось, что покойный был приемным, в семье воспитываются еще несколько приемных детей с особенностями развития. И приемную мать, и бабушку умершего мальчика арестовали.

В июне Закиева рассказала об очередном случае истязания детей в приемной семье в Шымкенте. По информации телеканала Otyrar, задержали мужчину, который заставлял усыновленных несовершеннолетних работать, не разрешал им мыться и связывал их.

В июле Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим одному из принципов Конституции - согласно нему, ни один гражданин страны не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола.

Так, норма, на которую обратили внимание, гласит, что усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав. По закону, для незамужних женщин подобный запрет не установлен. Закиева высказалась по этому поводу.