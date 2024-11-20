Кызылординцы договорились встречаться с детьми по графику
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В Кызылординской области споры о размере алиментов и порядке общения с детьми завершили медиативными соглашениями, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в течение недели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних четыре гражданских дела были завершены медиативным соглашением. Они касались определения порядка общения с детьми и уменьшения размера взыскиваемых алиментов.
"Судья-примиритель в ходе рассмотрения дела со сторонами предложил им решить спор по примирительным процедурам, разъяснил преимущества и последствия заключения медиативного соглашения", - отметили в суде.
В результате стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.
Согласно медиативным соглашениям, ответчики согласились на встречу с детьми в соответствии с графиком, указанном в соглашениях. Кроме того, был уменьшен размер взыскиваемых алиментов. В свою очередь истцы отказались от своих исковых требований.
Медиативные соглашения были утверждены определением суда, а производство по делам прекратили. Уплаченные госпошлины возвратили истцам.
Ранее стало известно, что в Кызылординской области наказали четырех должников по алиментам, которые в общем задолжали своим детям более 8 млн тенге. Приговором суда им назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
А жительница Астаны обратилась в суд для взыскания алиментов на содержание детей с их бабушки по линии отца. Требование женщина мотивировала тем, что отец детей материальной помощи не оказывает и алименты не платит. Суд отказал в иске.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190072-kyzylordincy-dogovorilis-vstrechatsya-s-detmi-po-grafiku/