Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кызылординцы договорились встречаться с детьми по графику

Опубликовано:

Отец и сын смотрят журнал
Отец и сын. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кызылординской области споры о размере алиментов и порядке общения с детьми завершили медиативными соглашениями, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в течение недели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних четыре гражданских дела были завершены медиативным соглашением. Они касались определения порядка общения с детьми и уменьшения размера взыскиваемых алиментов.

"Судья-примиритель в ходе рассмотрения дела со сторонами предложил им решить спор по примирительным процедурам, разъяснил преимущества и последствия заключения медиативного соглашения", - отметили в суде.

В результате стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.

Согласно медиативным соглашениям, ответчики согласились на встречу с детьми в соответствии с графиком, указанном в соглашениях. Кроме того, был уменьшен размер взыскиваемых алиментов. В свою очередь истцы отказались от своих исковых требований.

Медиативные соглашения были утверждены определением суда, а производство по делам прекратили. Уплаченные госпошлины возвратили истцам.

Ранее стало известно, что в Кызылординской области наказали четырех должников по алиментам, которые в общем задолжали своим детям более 8 млн тенге. Приговором суда им назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

А жительница Астаны обратилась в суд для взыскания алиментов на содержание детей с их бабушки по линии отца. Требование женщина мотивировала тем, что отец детей материальной помощи не оказывает и алименты не платит. Суд отказал в иске.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190072-kyzylordincy-dogovorilis-vstrechatsya-s-detmi-po-grafiku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie