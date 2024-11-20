Участок улицы в Караганде временно перекроют

В Караганде 21 ноября 2024 года с 8:00 до 11:00 будет закрыта улица Толепова в связи с проведением осмотра техники, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 21 ноября 2024 года с 8:00 до 11:00 улица Толепова будет закрыта.

"Уважаемые жители и гости города Караганды! В связи с проведением осмотра техники 21 ноября 2024 года с 8:00 до 11:00 улица Толепова будет закрыта (от пр. Б.Жырау до ул. Инженерной)", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 октября в Караганде из-за ремонтных работ перекрывали участок дороги на Привокзальной площади. Тогда власти временно изменяли движение автобусов. 10 октября дорогу открыли для движения.

В конце сентября в Астане временно перекрывали на ремонт участок трассы Астана - Караганда. Участок дороги не функционировал для автотранспортных средств с 28 сентября по 3 октября.