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Пациент лишился ноги из-за халатности врача в ЗКО

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Врачи делают операцию
Операция. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина лишился ноги из-за халатности врача - дело рассмотрели в суде в ЗКО. Хирург остался на свободе, так как его простил пострадавший, пишет "Мой Город".

Подсудимый работал врачом-хирургом в районной больнице. 25 октября 2023 года потерпевший в 18:25 получил производственную травму ноги и был доставлен в медучреждение.

Как оказалось, врачи обработали антисептиками, некротические ткани и края раны зашили, не разрезая, и дренировали кровь.

Согласно материалам дела, из-за этого не произошел отток гнойного экссудата, рана не была дренирована после зашивания, в результате чего в ней скопилась отечная жидкость.

Все это привело к сдавлению тканей и создало благоприятные условия для возникновения инфекции - ногу пришлось ампутировать на уровне лодыжки.

Операция была проведена 10 ноября 2023 года.

Было заведено уголовное дело, однако на суде потерпевший заявил, что хирург возместил ему причиненный имущественный ущерб, примирился с ним в порядке медиации, простил его и подал заявление о прекращении дела.

Судом было установлено, что деяние, совершенное подсудимым, относится к категории менее тяжких преступлений.

В итоге подсудимый был освобожден от уголовной ответственности, а дело прекращено.

Согласно статье 317 УК РК, невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста часов, либо арестом на срок до тридцати суток. 

Деяния, предусмотренные частью первой статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189880-pacient-lishilsya-nogi-iz-za-halatnosti-vracha-v-zko/

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