"Ломбард Ак Барыс" из-за нарушений лишили лицензии в Казахстане

ТОО "Ломбард Ак Барыс" лишили лицензии из-за нарушений требований законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На сайте АРРФР сообщили о том, что ТОО "Ломбард Ак Барыс" с 19 ноября лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

"Основаниями для лишения лицензии явилось осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение 12 месяцев) нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа", - сказано в сообщении.

Как указали в Агентстве, ТОО трижды не выполняло письменных предписаний и теперь обязано в течение 30 дней провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры.

"Лишение лицензии Ломбарда не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией. Клиенты ломбарда, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед ломбардом в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита", - добавили в Агентстве.

В сентябре этого года ТОО "Микрокредит KZ" лишили лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности и дали месяц на перерегистрацию.

В феврале текущего года сообщалось, что у пяти МФО было приостановлено действие лицензии в Казахстане.

Также мы объясняли, надо ли платить за кредит, если микрофинансовую организацию лишили лицензии. Кроме того, мы уточняли, спишут ли микрокредит, если МФО ликвидировали.