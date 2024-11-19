Акимат направил досудебную претензию подрядчику, установившему подъемники в Караганде

Карагандинцы уже более полутора лет ждут запуска электроподъемников в подземных переходах, установленных в рамках ремонта. Однако проблемы с вандалами и подрядчиками затягивают процесс, передает ekaraganda.kz.

В 2022 году в двух подземных переходах города начали проводить ремонт. Подрядная организация должна была не только привести в порядок пол, стены и потолок, но и установить устройства, с помощью которых люди с ограниченными возможностями смогли бы преодолевать подземные переходы.

"Подъемники ставили дольше, чем было запланировано. Затем ушло время на то, чтобы обеспечить доступ к ним. Какое-то время устройства работали. Однако потом один из подъемников был поврежден вандалами. Далее подъемники находились в доработке после нареканий депутатов и общественности. Всех причин, по которым устройства не работали, уже и не вспомнишь", - отмечает издание.

В сентябре текущего года в районном акимате сообщили, что подъемники находятся на ремонте.

"Проводятся работы по восстановлению деталей, которые были повреждены в результате вандализма со стороны населения. Ориентировочный запуск подъемников запланирован на конец второй декады текущего месяца", - ответили в ведомстве.

Сентябрь прошел, затем октябрь, к завершению близится и ноябрь.

В акимате района имени Казыбек би сообщили, что в настоящее время направлена досудебная претензия в адрес подрядной организации.

"При невыполнении обязательств будут приняты меры в судебном порядке", - пояснили в ведомстве.

Также здесь рассказали, что после ввода в эксплуатацию подъемники функционировали исправно. Было предоставлено порядка двух тысяч ключей в Центр занятости и социальных программ.

"Вариант с ключами представлял определенные неудобства, в связи с этим подъемники были переоборудованы на бесключевой доступ. После чего подъемник, установленный возле ЦУМа, неоднократно подвергался вандализму, все видеоматериалы отрабатывались отделами полиции. Также были установлены дефекты, которые подлежали устранению в рамках гарантии", - ответили в акимате.

Кроме того, гарантийный срок подъемников составляет 36 месяцев. Поэтому осталось не так много времени до того момента, когда срок гарантии на эти устройства истечет.

Ранее сообщалось, что на спортивной площадке в Темиртау произошел акт вандализма: там неизвестные повредили корт и секционные ограждения. В некоторых местах секционные ограждения площадки погнуты, а в других - полностью отсутствуют.

Добавим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.