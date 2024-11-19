Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акимат направил досудебную претензию подрядчику, установившему подъемники в Караганде

Опубликовано:

Электроподъемник
Электроподъемник. Фото: ekaraganda.kz

Карагандинцы уже более полутора лет ждут запуска электроподъемников в подземных переходах, установленных в рамках ремонта. Однако проблемы с вандалами и подрядчиками затягивают процесс, передает ekaraganda.kz.

В 2022 году в двух подземных переходах города начали проводить ремонт. Подрядная организация должна была не только привести в порядок пол, стены и потолок, но и установить устройства, с помощью которых люди с ограниченными возможностями смогли бы преодолевать подземные переходы.

"Подъемники ставили дольше, чем было запланировано. Затем ушло время на то, чтобы обеспечить доступ к ним. Какое-то время устройства работали. Однако потом один из подъемников был поврежден вандалами. Далее подъемники находились в доработке после нареканий депутатов и общественности. Всех причин, по которым устройства не работали, уже и не вспомнишь", - отмечает издание.

В сентябре текущего года в районном акимате сообщили, что подъемники находятся на ремонте.

"Проводятся работы по восстановлению деталей, которые были повреждены в результате вандализма со стороны населения. Ориентировочный запуск подъемников запланирован на конец второй декады текущего месяца", - ответили в ведомстве.

Сентябрь прошел, затем октябрь, к завершению близится и ноябрь.

В акимате района имени Казыбек би сообщили, что в настоящее время направлена досудебная претензия в адрес подрядной организации.

"При невыполнении обязательств будут приняты меры в судебном порядке", - пояснили в ведомстве.

Также здесь рассказали, что после ввода в эксплуатацию подъемники функционировали исправно. Было предоставлено порядка двух тысяч ключей в Центр занятости и социальных программ.

"Вариант с ключами представлял определенные неудобства, в связи с этим подъемники были переоборудованы на бесключевой доступ. После чего подъемник, установленный возле ЦУМа, неоднократно подвергался вандализму, все видеоматериалы отрабатывались отделами полиции. Также были установлены дефекты, которые подлежали устранению в рамках гарантии", - ответили в акимате.

Кроме того, гарантийный срок подъемников составляет 36 месяцев. Поэтому осталось не так много времени до того момента, когда срок гарантии на эти устройства истечет.

Ранее сообщалось, что на спортивной площадке в Темиртау произошел акт вандализма: там неизвестные повредили корт и секционные ограждения. В некоторых местах секционные ограждения площадки погнуты, а в других - полностью отсутствуют.

Добавим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189588-akimat-napravil-dosudebnuyu-pretenziyu-podryadchiku-ustanovivshemu-podemniki-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie