Летчиков с упавшего вертолета выписали из больницы в Актобе
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Двух военных, пострадавших при аварии с вертолетом Ми-8, выписали из больницы. Они продолжат восстановление под амбулаторным наблюдением врачей, передает "Диапазон".
9 ноября во время учебно-тренировочного полета в селе Сарыжар, где находится аэродром Военного института Сил воздушной обороны, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся.
Офицер-инструктор авиационной эскадрильи института, майор Батыр Уразымбетов погиб. Командир авиационной эскадрильи Бибарыс Ибраев и старший летчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Рустем Нигметов получили травмы.
"У одного, как рассказали врачи, была сочетанная травма, подвывих позвоночника и ожог кисти, у второго - перелом грудины, ушиб легких, пневмоторакс и ожог предплечья", - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в Актобе и госпитализировали в многопрофильную больницу, а через день перевели в палату.
В Управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что пациентов выписали в связи с улучшением состояния. Они будут находиться на амбулаторном наблюдении.
Напомним, жесткая посадка с дальнейшим возгоранием вертолета Ми-8 произошла 9 ноября примерно в 11:20.
По предварительной информации, причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных мероприятий, заявили в Министерстве обороны.
Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189514-letchikov-s-upavshego-vertoleta-vypisali-iz-bolnicy-v-aktobe/