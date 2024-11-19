Перевод времени: сколько казахстанцев выступили с исками к правительству, рассказали в Минторговли

Глава Минторговли на брифинге кабмина высказался о поданном жителем Усть-Каменогорска иске из-за смены часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в СМИ вышла информация, что житель Усть-Каменогорска подал в суд на правительство из-за смены часового пояса.

По словам журналистов, мужчина возмущается, что дети возвращаются поздно. В связи с этим они поинтересовались, как правительство, в частности, МТИ отвечает на такие иски и много ли поступает в адрес ведомства таких исков.

"Конечно, право на судебную защиту - конституционное. Это естественно. Я бы не стал делать из этого какую-то сенсацию. Есть исковое производство, есть процедуры. Если иск коллективный, правительство определяет, кто будет представлять интересы правительства. Если будет определено, что мы будем представлять, будем идти по процедуре, готовить отзыв на иск, пояснение. Если другой уполномоченный орган - то есть для этого законодательством установленный регламент", - сообщил Арман Шаккалиев.

Правительство, по его словам, по этим процедурам будет идти в рамках правового поля.

"Насколько мне известно, ранее было два иска. Один был отклонен, поскольку истец был ненадлежащим лицом, он не был автором петиции, но подал иск от лица подписантов петиции. Есть соответствующее процессуальное решение суда. По второму иску также были процессуальные основания, и производства не было", - указал он.

В начале октября сообщалось, что гражданин обратился в суд с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции по смене часового пояса в Казахстане.

Мы писали также, что казахстанец через суд пытался обжаловать итоги рассмотрения петиции о возврате времени.

Сегодня на заседании правительства нынешний единый часовой пояс UTC+5 назвали возвратом к историческому часовому поясу, поскольку UTC+6, как отмечается, был введен при СССР.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает нынешнее решение о едином часовом поясе в Казахстане, и поручил министру провести "более понятную информационно-разъяснительную кампанию".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

10 ноября депутат Мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Также в Минэнерго ранее сообщали, повлиял ли перевод часового пояса на энергопотребление в Казахстане.