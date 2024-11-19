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"Устраивают оргии": что делать актюбинцам, если по соседству сдают квартиры посуточно

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Женщина закрывает уши руками
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители одного из домов в Актобе пожаловались из-за постоянного шума из квартиры, которую соседи сдают посуточно. Каждую ночь в ней проводятся шумные вечеринки, передает "Диапазон".

Одна из местных жительниц рассказала, что шум продолжается до самого утра, мешая ей и ее семье спать и полноценно готовиться к работе и учебе.

"Соседи сдают квартиру посуточно, часто бывает, что по ночам шумят, устраивают оргии. Что можно сделать в таком случае, как наказать хозяина? Честно, уже устали от этого", — сообщила актюбинка.

Юрист Алена Дуля рассказала, что делать в подобных ситуациях, чтобы вернуть спокойствие в дом. В случае ночного шума она посоветовала обращаться к участковому инспектору полиции или звонить по номеру 102.

"Нарушители будут наказаны. Также можно обратиться в налоговые органы с заявлением. Возможно, собственник получает прибыль и при этом уклоняется от уплаты налогов.

В случае, если этот факт подтвердится, соседа привлекут к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и оплаты налогов.

Возможно, это побудит соседа не сдавать квартиру посуточно, а сдать на длительный срок либо вовсе прекратить эту деятельность", — сообщила юрист.

Напомним, ранее жительницу Павлодарской области оштрафовали за шум в квартире после того, как соседи пожаловались на неудобства. Когда полицейские прибыли на место, то убедились: веселое застолье сопровождалось громкой музыкой и пением в микрофон. Как объяснила хозяйка квартиры, в этот вечер она вместе с гостями отмечала свой день рождения

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189439-ustraivayut-orgii-chto-delat-aktyubincam-esli-po-sosedstvu-sdayut-kvartiry-posutochno/

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