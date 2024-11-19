Министр торговли высказался о выросших счетах казахстанцев после перевода времени

На брифинге кабмина главу Министерства торговли и интеграции спросили, почему в ведомстве не говорят об увеличении потребления электроэнергии после смены часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, мы все видим изменения в чеках (коммунальных платежах - прим. ред.), но в частности по электроэнергии у нас есть информация от оператора, которая показывает, что с изменением часового пояса в летний период колебания составили 1,5-2%, в зимнее время - до 4%. По мнению оператора, это незначительные изменения.

И мы все знаем, что у нас 14% рост тарифа, поэтому изменения это экономические, так сказать, не природно-климатические. Действительно, изменился тариф.

Я хочу донести главную мысль в связи с изменением часового пояса: не произошло существенного увеличения потребления. Мы сопоставили объемы закупа - у нас даже уменьшился закуп электроэнергии с сопредельных стран", - заявил министр Арман Шаккалиев.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии в стране.

По информации Минэнерго, анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%."Данный рост обусловлен естественным увеличением потребления населения и экономики страны в целом, а не изменениями в часовых поясах", - утверждает ведомство.

Добавим, сегодня, 19 ноября, на заседании правительства нынешний единый часовой пояс UTC+5 назвали возвратом к историческому часовому поясу, поскольку UTC+6 был введен при СССР. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает нынешнее решение о едином часовом поясе в Казахстане, и поручил провести "более понятную информационно-разъяснительную кампанию".

Ранее редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.