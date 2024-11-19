Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министр торговли высказался о выросших счетах казахстанцев после перевода времени

Опубликовано:

Лампочка накаливания
Лампа. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге кабмина главу Министерства торговли и интеграции спросили, почему в ведомстве не говорят об увеличении потребления электроэнергии после смены часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Конечно, мы все видим изменения в чеках (коммунальных платежах - прим. ред.), но в частности по электроэнергии у нас есть информация от оператора, которая показывает, что с изменением часового пояса в летний период колебания составили 1,5-2%, в зимнее время - до 4%. По мнению оператора, это незначительные изменения.

И мы все знаем, что у нас 14% рост тарифа, поэтому изменения это экономические, так сказать, не природно-климатические. Действительно, изменился тариф.

Я хочу донести главную мысль в связи с изменением часового пояса: не произошло существенного увеличения потребления. Мы сопоставили объемы закупа - у нас даже уменьшился закуп электроэнергии с сопредельных стран", - заявил министр Арман Шаккалиев.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии в стране.

По информации Минэнерго, анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%."Данный рост обусловлен естественным увеличением потребления населения и экономики страны в целом, а не изменениями в часовых поясах", - утверждает ведомство.

Добавим, сегодня, 19 ноября, на заседании правительства нынешний единый часовой пояс UTC+5 назвали возвратом к историческому часовому поясу, поскольку UTC+6 был введен при СССР. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает нынешнее решение о едином часовом поясе в Казахстане, и поручил провести "более понятную информационно-разъяснительную кампанию".

Ранее редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189414-ministr-torgovli-vyskazalsya-o-vyrosshih-schetah-kazahstancev-posle-perevoda-vremeni/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie