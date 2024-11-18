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"Внимание всем!": карагандинцев попросили не паниковать

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Сирена
Сирена. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Карагандинской области 21 ноября проведут проверку системы оповещения в рамках учений "Қыс-2024". В 11:00 будет запущен сигнал "Внимание всем!", передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 21 ноября 2024 года в 11.00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.

"Уважаемые жители и гости Карагандинской области! Департамент по чрезвычайным ситуациям оповещает: в рамках проведения республиканского командно-штабного учения "Қыс-2024" с целью проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 21 ноября 2024 года в 11.00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - обратились в ДЧС региона.

Напомним, 31 октября в Караганде проходили оперативно-тактические учения по реагированию на террористические угрозы в районе аэропорта "Сары-Арка". В рамках учений вводили ограничение движения автотранспортных средств в районе аэропорта.

Помимо этого, 25 сентября в 23.00 в городе также состоялись ночные пожарно-тактические учения на территории торгового города "Таир". А 26 сентября в Алматы проводились тактико-специальные учения по территориальной обороне "Коргау-2024".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189048-vnimanie-vsem-karagandincev-poprosili-ne-panikovat/

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