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Работы приостанавливали: спорткомплекс построили спустя три года в Актюбинской области

Опубликовано:

Новый спорткомплекс
Новый спорткомплекс. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В селе Каратогай Актюбинской области открылся новый спортивный комплекс. Строительство объекта осуществлялось за счет средств местного бюджета, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, этот проект реализовывался с 2021 года.

"В селе Каратогай распахнул свои двери долгожданный спортивный комплекс. В соответствии с поручением президента о развитии массового и детского спорта новый объект предоставит прекрасную возможность молодежи села заниматься физкультурой и спортом", - рассказали в акимате.

Строительством занималось ТОО "Ер-Канат сервис" - контракт с ними был заключен 3 года назад, тогда же произведен полный монтаж металлоконструкций. Однако в 2022 году проект был временно приостановлен из-за роста цен на строительные материалы. Подрядчик высказал необходимость доработки проектно-сметной документации.

В этом году из бюджета Мартукского района было выделено 219 миллионов тенге на завершение строительных работ.

В настоящее время в спорткомплексе борьбой занимаются 42 подростка. В ближайшее время планируется открыть спортивные секции по волейболу, футболу, вольной борьбе, тогызкумалаку и настольному теннису.

С открытием объекта на постоянную работу трудоустроено 10 человек.

Аким Мартукского района Медет Ыскаков принял участие в церемонии открытия спорткомплекса и поздравил собравшихся сельчан. В своем выступлении он подчеркнул, что данный комплекс повысит спортивную активность сельской молодежи и внесет важный вклад в формирование здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что депутаты областного маслихата также предложили построить в Актобе физкультурно-оздоровительный комплекс на 5 тысяч мест и драматический театр. Помимо этого, в Актюбинской области планируется построить 18 школ.

Также в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. В этом году планируется сдать 79 проектов, среди которых детские и спортивные площадки, парки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189025-raboty-priostanavlivali-sportkompleks-postroili-spustya-tri-goda-v-aktyubinskoy-oblasti/

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