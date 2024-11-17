"Застряла в радиаторе": спасатели пришли на помощь пятилетний девочке в Астане (видео)

Пятилетний ребенок в Астане застрял новой в радиаторе отопления. На помощь пришлось вызывать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердиулы ребенок 2019 года рождения застрял ногой в радиаторе отопления.

Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе профессиональных действий ногу ребенка удалось аккуратно высвободить без нанесения травм", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее в Алматы спасатели МЧС пришли на помощь двухлетней девочке и ее маме - ребенок находился за закрытой дверью.

А в Атырауской области спасатели вытащили двухлетнюю девочку, упавшую в трехметровую яму. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжение несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.

Также в Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.