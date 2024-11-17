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Авторы проектов на Netflix завершают работу над сценарием сериала о Джучи-хане

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Персонажи
Персонажи. Кадр из видео: instagram/erlankarin2019

Авторы популярных исторических проектов на Netflix завершают работу над сценарием сериала о Джучи-хане и приступят к съемкам. Об этом сообщил госсоветник Ерлан Карин в Instagram, передает NUR.KZ.

О том, как продвигается работа над новым проектом о Джучи-хане сообщил в Instagram-аккаунте государственный советник Ерлан Карин. Он напомнил, что весной этого года было объявлено о начале производства сериала об основателе Золотой Орды.

"На днях в Астане состоялась отчетная встреча с представителями Karga Seven Pictures: генеральным продюсером и режиссером Эмре Сахином, продюсером Фикретом Маноглу и художником-постановщиком Зеки Сарайоглу. Данная команда является автором таких популярных проектов на платформе Netflix, как "Восход Османской империи", "История Моисея" и другие.

В ходе встречи обсудили реализацию проекта и завершение написания сценария, в котором принимали участие известные авторы Джейсон Поллард ("Викинги") и Клэр Мурсом ("Король вне закона"), а также историки и международные эксперты", - отмечается в посте.

Сообщается, что продюсеры заявили о завершении этапа пре-продакшн: проведено изучение истории Улуса Джучи и Золотой Орды, исследованы культурные ценности и быт кочевых народов, выполнен скаутинг локаций и запущен процесс кастинга.

Проект, по данным авторов, уже вызывает большой интерес у аудитории, фокус-групп и международных дистрибьюторов.

Напомним, в конце мая стало известно, что документальный драматический сериал, посвященный жизни старшего сына Чингиз хана, снимут турецкая компания и фонд президентских инициатив "Dara".

Отмечалось, что это будет англоязычный гибридный документальный драматический сериал из шести серий, посвященный жизни Джучи-хана - старшего сына Чингиз хана. В сериале будут отражены этапы развития империи Золотой Орды через призму истории жизни Жошы хана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188436-avtory-proektov-na-netflix-zavershayut-rabotu-nad-scenariem-seriala-o-dzhuchi-hane/

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