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"Как слепые котята с фонариками ползаем": фермеры ВКО о переводе времени

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Человек с фонарем в темноте
Человек с фонариком. Иллюстративное фото: pexels.com

Больше 8 месяцев назад в Казахстане ввели единый часовой пояс UTC+5. Работники сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области рассказали, как их затронул перевод часов, передает YK-news.kz.

В сельском хозяйстве люди вынуждены менять график, приспосабливаясь к условиям жизни растений и животных, которые, как и прежде, живут в согласии с солнцем.

"Новое время негативно повлияло на наш режим работы. Например, пестицидную или гербицидную обработку можно производить только при определенном температурном режиме. Когда идет вылет каких-то насекомых или всходы сорняков, мы должны своевременно реагировать. Обычно опрыскивание происходит по вечерам. А вечером уже темно.

Особенно осенью это сильно сказывается, когда дни становятся короче. Людям трудно. Перестройка организма была тяжелая. Летом рассвет в 3.15, поневоле просыпаешься. На работу идти, а там уже солнце жарит.

В летнее время по приказу делали рабочий день с шести утра, и то это уже поздно. По-хорошему в это время надо уже в полях быть. А вечером, когда люди домой приходят, уже темно. Только поесть и спать. А у всех еще свое хозяйство", - поделился директор Опытного хозяйства масличных культур (ОХМК) Дамир Абитаев.

Еще одна проблема, с которой они столкнулись, по его словам, это ремонт техники в поле.

"В уборочную у нас сроки горят, надо успеть. Если дожди пойдут, то начнется грибок либо пророст зерна. Для этого техника должна быть исправной. А ремонт приходилось делать в темноте. Как слепые котята с фонариками ползаем. Там же электричества нет. И в гараж поломанную технику не пригонишь.

Темнота сильно замедляла. Процесс кормозаготовки тоже задело. Там уборка с утра до темноты идет, когда уже не зайдешь в поля. Потом до часу ночи корм трамбуют. А в три часа утра - рассвет. Спать уже невозможно. Дискомфорт большой. Мы потеряли час светового дня. Для растений ничего не поменялось, они энергию от солнца получают по-прежнему. Люди создают условия для растений, а условия для людей усложнились", - признался Дамир Абитаев.

Свои сложности испытала и молочно-товарная ферма ОХМК. Коровы здесь находятся на стойловом содержании, поэтому не зависят от времени выгона на пастбище. Но смещение времени дойки относительно светового дня влияет и на их состояние.

"Наши коровы доятся три раза в день. До перевода времени мы доили утром в 7.30, теперь для удобства коров доим в 6.30. Обеденная дойка - около четырех. Вечерняя - в десять часов. У животных свои внутренние часы. Корова уходит спать, а нам надо доить. Мы ее будим.

Раньше мы ее поднимали только на вечернюю дойку. А сейчас она засыпает уже в обед. Она же живет по солнцу. Если темно, значит, надо отдыхать. В плане физиологии животным стало тяжелее. И сильно увеличились затраты на электроэнергию. Лампы в коровниках горят по 14 часов в сутки", - говорит заместитель директора по животноводству Раджан Омержанов.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. В частности, жители ВКО заявляли, что таким образом они теряют целый световой час.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев.

По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Также жители ВКО рассказывали, как себя чувствуют спустя 4 месяца после перевода стрелок часов.

Недавно глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188349-kak-slepye-kotyata-s-fonarikami-polzaem-fermery-vko-o-perevode-vremeni/

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