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Токаев высказался о работающих пенсионерах

Опубликовано:

Пенсионер держит в руках телефон
Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства сегодня прокомментировал предлагаемые изменения в пенсионную систему страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев напомнил, что в своем послании поручал принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"В бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях - это моя принципиальная позиция. Следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан.

Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой "серебряной экономики", когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны", - добавил он.

Вопрос, по его словам обретает еще большую актуальность, когда речь идет о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188103-vnosyat-vklad-v-razvitie-ekonomiki-tokaev-vyskazalsya-o-rabotayushchih-pensionerah/

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