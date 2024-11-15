Токаев высказался о работающих пенсионерах

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства сегодня прокомментировал предлагаемые изменения в пенсионную систему страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев напомнил, что в своем послании поручал принять меры, направленные на эффективное использование бюджетных средств, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"В бюджетной политике должен главенствовать принцип прагматизма. Но нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях - это моя принципиальная позиция. Следует всегда держать в фокусе внимания приоритетную задачу поступательного повышения благополучия граждан.

Безусловно, нужно находить способы совершенствования и наращивания потенциала пенсионной системы. Важно стимулировать развитие так называемой "серебряной экономики", когда пожилые люди, еще полные здоровья и энергии, активно продолжают вносить свой вклад в развитие страны", - добавил он.

Вопрос, по его словам обретает еще большую актуальность, когда речь идет о поступательном росте средней продолжительности жизни, которая уже превысила 75 лет.