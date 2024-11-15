"Поднял с крыши человека": вертолет над недостроенным зданием встревожил астанчан

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как вертолет поднимает с крыши недостроенного здания человека, передает NUR.KZ. В ДЧС города объяснили произошедшее.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовано видео с информацией о том, что человека подняли на вертолете с крыши заброшенного здания.

"Над микрорайоном Отау летают вертолеты. Один из них спустил, а затем - поднял с крыши "заброшки" человека. Выясняем", - написано в описании к видео.

В пресс-службе ДЧС Астаны корреспонденту NUR.KZ объяснили произошедшее.

"Завтра запланированы учения с привлечением вертолетов, сегодня была репетиция", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что ранее об учениях с вертолетами астанчан предупредил министр по ЧС Чингис Аринов.

"Мы также активно проводим учения с эвакуацией жителей из многоэтажных домов. В этом году по всей стране состоялось более 250 таких учений. В ближайшее время планируются учения с привлечением вертолетной техники для эвакуации жителей высотных зданий в Астане", - приводят слова министра в Instagram-аккаунте МЧС.

Напомним, в сентябре текущего года сообщалось, что МЧС Казахстана может купить вертолеты у России. У главы МЧС Чингиса Аринова спросили о ранее заявленных планах ведомства купить несколько вертолетов.

"Если мы говорим о вертолетной технике, да, она будет приобретаться в лизинг, международные компании привлечены к этому. В ближайшее время мы дадим решение по этому вопросу, и по ценообразованию, и по всем вытекающим вопросам. Сейчас 405-й завод (авиаремонтный завод в Алматы - прим.авт.) загружен, ближайшие сроки поставки велики, поэтому, скорее всего, это будет какой-то международный поставщик, возможно, российский", - сообщил тогда Аринов.