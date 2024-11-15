Что делать, если в автобусе холодно, рассказали карагандинцам

Жители Караганды начали обращаться в автобусный парк с просьбой включить отопление в общественном транспорте из-за наступивших холодов, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице автобусного парка №3 в Instagram, от жителей Караганды стали поступать требования включить печку в автобусах.

В организации отметили, что все автобусы оборудованы обогревательными приборами. Если температура воздуха в салоне низкая, водители должны их включать.

"Если в автобусе не включены обогреватели, обратитесь к водителю. Вежливо попросите его включить печку. Если водитель отказывает без причины, сообщайте об этом нам. При этом укажите номер маршрута, госномер автобуса, дату и время вашей поездки. Мы будем принимать меры", - говорится в сообщении.

Ранее в Карагандинской области эвакуировали 32 человека из сломавшегося автобуса на автодороге Алматы - Екатеринбург в мечеть поселка Аксу-Аюлы.

Помимо этого, полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев. Патрульные оперативно эвакуировали людей и разместили их в кемпинге.