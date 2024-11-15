Данные о призыве на воинскую службу казахстанцы будут получать в Egov Mobile

Казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Электронного правительства".

Теперь казахстанцы могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным еще удобнее и проще.

В обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:

Информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва. Сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.

"Гражданин может отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя - для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. После чего пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос. Стоит отметить, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

Авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Сведения".

Просмотреть входящие запросы на предоставление доступа к сведениям в разделе "История".

Дать разрешение на передачу сведений или отклонить запрос.

При необходимости отозвать ранее предоставленные данные, нажав кнопку "Отозвать".

Отмечается, что новое функциональное обновление реализовано при сотрудничестве Министерства обороны, Комитета государственных услуг и АО "Национальные информационные технологии".

Недавно мы писали о новой онлайн-услуге для казахстанцев - они могут получить жилищный сертификат на 1,5 млн тенге. Подать заявку на его получение можно на портале "Электронного правительства".

Еще одно новшество на Egov Mobile появилось летом - услуга заключалась в том, что теперь казахстанцы могут оформить там трудовой договор с работодателем.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", мобильное приложение "eGov mobile" предназначено для оказания государственных услуг и сервисов "Электронного правительства" посредством устройств мобильной связи.

Как и любое приложение, eGov mobile имеет свой интерфейс или своего рода обложку, на главной странице приложения представлены цифровые документы, eGov QR, сервисы, популярные услуги, цифровые сведения и жизненные ситуации.

Для авторизации в приложении необходимо:

В верхнем левом углу нажмите "Вход/Регистрация"; Во сплывающем окне необходимо выбрать "Использовать мои ЭЦП"; Выберите ЭЦП для авторизации и подписания; Введите пароль; Нажмите "Войти"; Придумайте код быстрого доступа, введите его повторно; Используйте биометрию для авторизации.