Данные о призыве на воинскую службу казахстанцы будут получать в Egov Mobile
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Казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Электронного правительства".
Теперь казахстанцы могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным еще удобнее и проще.
В обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:
- Информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва.
- Сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.
"Гражданин может отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя - для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. После чего пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос. Стоит отметить, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- Авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Сведения".
- Просмотреть входящие запросы на предоставление доступа к сведениям в разделе "История".
- Дать разрешение на передачу сведений или отклонить запрос.
- При необходимости отозвать ранее предоставленные данные, нажав кнопку "Отозвать".
Отмечается, что новое функциональное обновление реализовано при сотрудничестве Министерства обороны, Комитета государственных услуг и АО "Национальные информационные технологии".
Недавно мы писали о новой онлайн-услуге для казахстанцев - они могут получить жилищный сертификат на 1,5 млн тенге. Подать заявку на его получение можно на портале "Электронного правительства".
Еще одно новшество на Egov Mobile появилось летом - услуга заключалась в том, что теперь казахстанцы могут оформить там трудовой договор с работодателем.
Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", мобильное приложение "eGov mobile" предназначено для оказания государственных услуг и сервисов "Электронного правительства" посредством устройств мобильной связи.
Как и любое приложение, eGov mobile имеет свой интерфейс или своего рода обложку, на главной странице приложения представлены цифровые документы, eGov QR, сервисы, популярные услуги, цифровые сведения и жизненные ситуации.
Для авторизации в приложении необходимо:
- В верхнем левом углу нажмите "Вход/Регистрация";
- Во сплывающем окне необходимо выбрать "Использовать мои ЭЦП";
- Выберите ЭЦП для авторизации и подписания;
- Введите пароль;
- Нажмите "Войти";
- Придумайте код быстрого доступа, введите его повторно;
- Используйте биометрию для авторизации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187885-dannye-o-prizyve-na-voinskuyu-sluzhbu-kazahstancy-budut-poluchat-v-egov-mobile/