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Компанию по производству кумыса обязали вернуть грант на 3 млн тенге в Астане

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Подписывают документы
Договор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление по инвестициям Астаны обратилось в суд, чтобы взыскать с ТОО 2,9 млн тенге, выделенные в качестве гранта на реализацию бизнес-идеи, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Из материалов дела следует, что в июле 2019 года управление и ТОО "В" заключили договор о предоставлении гранта на реализацию новых бизнес-идей, в частности для производства кумыса, в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020".

По договору на счет ответчика были переведены 2 млн 950 тыс. тенге.

"Однако в ходе мониторинга проекта целевое использование гранта не было документально подтверждено. Также отсутствовала реализация проекта. В связи с этим в августе 2019 года на заседании конкурсной комиссии принято решение о необходимости возврата средств гранта", – говорится в сообщении суда.

Ответчик по договору обязался обеспечить целевое использование гранта и добросовестно представлять письменные отчеты. Но свои обязательства не исполнил и грант не возвратил.

В итоге суд иск удовлетворил иск управления и взыскал с ТОО сумму выделенного гранта, то есть почти 3 млн тенге.

Решение вступило в законную силу.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Костанайской области – жительницы региона выделили грант на 1,3 млн тенге для создания мини-птицефермы. Однако она не предоставила отчет о целевом использовании средств. В итоге суд обязал ее вернуть деньги.

Добавим, что в Казахстане предусмотрены гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге. Претендент на грант должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес". Деньги могут выдать гражданам, имеющим официальный статус "Безработный", или ИП.

Такие гранты в текущем году распределялись в два этапа. Всего, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года они были выданы 8 941 получателю, 5 769 из которых являются сельскими жителями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187747-kompaniyu-po-proizvodstvu-kumysa-obyazali-vernut-grant-na-3-mln-tenge-v-astane/

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