Еще одну комфортную школу достраивают в Алматы (фото)

В Алматы завершается строительство еще одной комфортной школы на 2000 мест - она находится в микрорайоне Теректы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Алатауского района ознакомился со строительством комфортной школы на 2000 мест. Строительство школы начато в марте прошлого года в рамках проекта "Комфортная школа" в микрорайоне "Теректы".

Новая школа в микрорайоне Теректы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Всего в Алатауском районе функционирует 31 государственная школа, где обучаются почти 58 тыс. детей. С учетом прироста населения и активной жилой застройки в текущем учебном году дефицит ученических мест по району составляет около 5 тыс. мест. В мегаполисе по проекту "Комфортная школа" запланировано строительство 22 образовательных учреждений на 36 800 мест.

В дальнейшем, при достижении управляемого уровня дефицита ученических мест, акимат Алматы будет покрывать его за счет строительства новых школ, пристроек за счет местного бюджета. С учетом открытых ранее в городе организаций образования еще 16 школ в 2025 году будут переведены на односменное обучение", - говорится в сообщении.

Новая школа в микрорайоне Теректы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новая школа в микрорайоне Теректы в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, по данным акимата, более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение.

Строящуюся школу в Теректы Ерболат Досаев поручил открыть к началу третьей четверти, в январе 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что в Алматы в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест.

Ранее также сообщалось также, что в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году.

В конце октября в Алматы ко Дню Республики завершили капитальный ремонт школы №138.

При этом ранее уже не раз упоминалось о дефиците ученических мест в школах Алматы. К примеру, 1 сентября в этом году в одной из школ Алматы были открыты 18 первых классов.

Как сообщал руководитель управления образования Алматы, в городе перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза.

Ежегодно прирост количества школьников, по данным ведомства, составляет в среднем 31 тысячу. В этом году показатели меньше - 28 тысяч. Однако ажиотаж при поступлении в школы все сохраняется.