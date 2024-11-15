Еще одну комфортную школу достраивают в Алматы (фото)
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В Алматы завершается строительство еще одной комфортной школы на 2000 мест - она находится в микрорайоне Теректы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда Алатауского района ознакомился со строительством комфортной школы на 2000 мест. Строительство школы начато в марте прошлого года в рамках проекта "Комфортная школа" в микрорайоне "Теректы".
"Всего в Алатауском районе функционирует 31 государственная школа, где обучаются почти 58 тыс. детей. С учетом прироста населения и активной жилой застройки в текущем учебном году дефицит ученических мест по району составляет около 5 тыс. мест. В мегаполисе по проекту "Комфортная школа" запланировано строительство 22 образовательных учреждений на 36 800 мест.
В дальнейшем, при достижении управляемого уровня дефицита ученических мест, акимат Алматы будет покрывать его за счет строительства новых школ, пристроек за счет местного бюджета. С учетом открытых ранее в городе организаций образования еще 16 школ в 2025 году будут переведены на односменное обучение", - говорится в сообщении.
Таким образом, по данным акимата, более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение.
Строящуюся школу в Теректы Ерболат Досаев поручил открыть к началу третьей четверти, в январе 2025 года.
На прошлой неделе стало известно, что в Алматы в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест.
Ранее также сообщалось также, что в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году.
В конце октября в Алматы ко Дню Республики завершили капитальный ремонт школы №138.
При этом ранее уже не раз упоминалось о дефиците ученических мест в школах Алматы. К примеру, 1 сентября в этом году в одной из школ Алматы были открыты 18 первых классов.
Как сообщал руководитель управления образования Алматы, в городе перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза.
Ежегодно прирост количества школьников, по данным ведомства, составляет в среднем 31 тысячу. В этом году показатели меньше - 28 тысяч. Однако ажиотаж при поступлении в школы все сохраняется.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187719-eshche-odnu-komfortnuyu-shkolu-dostraivayut-v-almaty/