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Кто забрал унитазы из бывшего жилья медиков, выясняют в СКО (видео)

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Унитаз в помещении
Унитаз. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Северо-Казахстанской области обсуждают скандальное видео и выясняют, кто забрал унитазы из квартир, где проживали медики, передает сайт телеканала КТК.

Авторы видеообзора показали квартиры, в которых раньше якобы жили медики. На кадры попали, например, двери, вырванные из проемов. Также демонстрируют собранную в углу сантехнику. Надпись гласит, больница забрала из подведомственных квартир унитазы.

В самом учреждении объяснили, медики действительно съехали из этого дома. В нем на балансе больницы числилось девять квартир. Клиника даже сделала ремонт в заброшенном когда-то жилье. Но врачи жаловались на холод и плесень, и вот наконец их переселили.

В больнице уверяют: забрали только железные двери, которые сами и установили. Унитазы, по официальным данным, не брали.

"В 2024 году в селе Кишкенеколь также был восстановлен заброшенный дом, определенные квартиры были переданы врачам для проживания. Сейчас там проживают шесть врачей, которые вновь прибыли и  трудоустроены в ЦРБ. В октябре месяце 2024 года мы передали на баланс обратно квартиры, которые находятся по адресу: Абу Абишева", - пояснила главврач центральной Уалихановской районной больницы Лилия Федотова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187660-kto-zabral-unitazy-iz-byvshego-zhilya-medikov-vyyasnyayut-v-sko-video/

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