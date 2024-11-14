Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей": павлодарцы страдают из-за гололеда

Опубликовано:

Скользкая дорога
Гололед. Иллюстративное фото: tumsasedgars / Getty Images

В Павлодаре появились пострадавшие из-за гололеда. Медики отмечают, что сейчас переломы связаны именно с погодой, ведь тротуары и дороги - как стекло, передает "Ирбис TV".

Павлодарские коммунальщики к борьбе с гололедом приступили сразу же, как мокрый снег сменился заморозками. Они посыпают дороги песком. Однако жители оперативности не видят даже в центре города.

"Вообще не чистят, не посыпают, соответственно, опять будут переломы, больницы будут забиты. Ни акимат, никто не следит за этим", - возмутился павлодарец.

"Когда с детьми идут или бабушки старенькие, жалко их очень", - сетуют прохожая.

Между тем медики отмечают, что основные травмы из-за гололеда - черепно-мозговые, растяжения, переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей на руках.

"Летом у нас за сутки 80-90 человек. Сейчас, когда гололед, тоже немало: в понедельник 72 человека было, за вчерашний день 55. Вроде травматизм в гололед должен расти, а он не растет. Почему? Я думаю, потому что люди боятся", - рассказал врач-травматолог первой городской больницы в Павлодаре Кажен Идрисов.

По словам врачей, летом хоть и больше травм, но причины их разные. А зимой чаще всего переломы случаются именно из-за скользких тротуаров. Медики рекомендуют в непогоду оставаться дома, особенно это касается пенсионеров. Позаботиться стоит и об обуви - выбирать с нескользящей подошвой.

Ранее в Павлодарской области сильный ветер с порывами до 28 м/с привел к повреждению крыш и облицовки зданий и отключению электроэнергии в ряде районов. В акимате региона сообщили о нескольких пострадавших в результате непогоды жителях.

В начале ноября мощный ураган обрушился на Мангистаускую область. Стихия разрушала остановки, выбивала стекла, сносила кровли, а часть Актау из-за непогоды осталась без света. Не обошлось без пострадавших - в результате разгула стихии травмы получили три человека.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187482-perelomy-kopchikov-lodyzhek-luchevyh-kostey-pavlodarcy-stradayut-iz-za-gololeda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie