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Актюбинка, потерявшая сына и дочь в ДТП, обратилась к водителям со слезами на глазах

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Актюбинка
Актюбинка. Кадр из видео: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Актюбинской области началась акция, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Полицейские организовали автопробег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Актюбинской области стартовала акция "Неделя безопасности дорожного движения".

В рамках мероприятия полицейские организовали автопробег, в ходе которого по дорогам Актобе проехала колонна из трех эвакуаторов с искореженными автомобилями, попавшими в ДТП.

Аварии с участием этих машин унесли жизни актюбинцев, и акция проводится в их память.

В частности, в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Актюбинской области 1 августа 2023 года, у местной жительницы Любови Александровны погибли сын и дочь.

"Дети ехали из Хромтау. Большая машина перекрыла им дорогу. У моего сына выбора не было, через нее он перелететь не смог, в овраг уйти тоже не смог. Разбились, сгорели, трое сразу, дочку вытащили и в реанимацию. Трое суток и она скончалась. Всем было по 28, моей доченьке - 18.

Дорогие водители, сыновья, помните, что жизнь - одна. Не торопитесь, вас ждут дома, не делайте родных несчастными, несчастная сейчас я. Успеете, не надо давить на газ, лучше давите на тормоз", - со слезами на глазах обратилась к водителям Любовь Бородина.

Актюбинские полицейские продолжают активную профилактическую работу.

В акимате добавили, что с начала года на дорогах области зарегистрировано более 968 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 137 человек погибли.

Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП.

"Суть акции была в привлечении внимания большого числа участников дорожного движения, чтобы каждый из них вспомнил людей, чьи жизни оборвались в результате трагических обстоятельств на дороге. Безопасность людей - наша главная задача. Также в рамках акции полицейские планируют организовать сдачу крови для пострадавших в ДТП", - рассказали в акимате.

Напомним, в августе текущего года на 862 км автодороги Самара - Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.

Позже в ДП региона сообщили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля. Таким образом, в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187408-aktyubinka-poteryavshaya-syna-i-doch-v-dtp-obratilas-k-voditelyam-so-slezami-na-glazah/

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