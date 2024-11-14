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Эзотерика

ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" перестанет существовать

Опубликовано:

Линии электропередач
Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 января 2025 года ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" полностью прекратит свою деятельность, а его функции по теплоснабжению и электроснабжению будут осуществлять другие компании, передает ekaraganda.kz.

В сентябре текущего года ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" информировало потребителей о передаче функций теплоснабжения компании ТОО "Теплотранзит Караганда" с начала нового отопительного сезона.

Специалисты "ҚарағандыЖылуСбыт" больше не взаимодействуют с потребителями по вопросам тепловой энергии - эта сфера теперь полностью перешла в ведение "Теплотранзит Караганда".

Теперь же ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" передает свои функции по снабжению электрической энергией компании ТОО "Қарағанды Жарық".

"В связи с предстоящими изменениями в области электроэнергетики уведомляем потребителей, что снабжение электрической энергией будет осуществляться с 1 января 2025 года компанией ТОО "Қарағанды Жарық" ввиду полного правопреемства последней всех прав и обязанностей ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт", в том числе по договорам электроснабжения", — рассказали в компании.

В пресс-службе организации добавили, что ТОО перестает существовать полностью.

Летом текущего года карагандинцы заявили, что электричество в городе отключают практически каждый день. По информации коммунальщиков, сети устарели на 73% - линии не выдерживают нагрузку. Почти каждое отключение сопровождались скачками напряжения.

В сентябре прошлого года произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в Караганде в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Город на некоторое время оставался без электричества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187392-too-ara-andyzhylusbyt-perestanet-sushchestvovat/

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