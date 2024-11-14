"Население нас не поймет": МВД об увеличении штрафов за "гуляющих" на трассах животных

Глава Комитета адмполиции на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане увеличить штрафы за выпас скота без присмотра, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Комитета административной полиции Кайсара Султанбекова спросили, рассматривает ли ведомство вопрос увеличения штрафов за выпас скота без присмотра, так как "гуляющие" на трассах животные часто становятся причиной ДТП.

"Увеличивать штрафы еще и за этот вид, скажем так, нарушения, по крайней мере, я не вижу смысла. Потому что, вы же понимаете, что исконно, исторически, мы, казахи, жили в основном за счет скота. Это основной источник дохода для сельчан, чтобы содержать семью, прокормить детей и организовать обучение. И если мы сейчас еще и здесь будем повышать размеры штрафов, наверное, нас все-таки население не поймет", - ответил он.

Напомним, в конце июля этого года в Атырауской области погиб подросток - мальчик, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. Он умер на месте.

Также в июле видео с разгуливающим по Павлодару верблюдом, за которым гнались полицейские, появились в Сети. В ДП Павлодарской области рассказали, что на место были вызваны сотрудники ветеринарной службы. Личность владельца животного была установлена - он привлечен к ответственности за нарушение правил содержания животных.

В августе дорожно-транспортное происшествие с участием верблюдов произошло в Костанайской области - животные погибли, а их хозяина привлекли к ответственности. Водитель легковушки не пострадал, однако была повреждена машина - причинен материальный ущерб.

Отметим, что по ст. 408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге). То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц,- влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге).