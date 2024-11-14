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Казахстанец будет платить своему ребенку по 20 тыс. тенге в месяц

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Мужчина стоит спиной
Мужчина. Иллюстративное фото: AaronAmat / Getty Images

В Атырауской области дело об алиментах завершили в порядке медиации - отец обязался выплачивать 20 тыс. тенге в месяц на содержание ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело о взыскании алиментов до исполнения ребенком трех лет завершилось в порядке медиации в Махамбетском районном суде Атырауской области.

"Стороны пришли к медиативному соглашению. По его условиям ответчик обязался выплатить истцу до достижения сына трехлетнего возраста до 15 числа каждого месяца ежемесячно по 20 тыс. тенге, а истец отказалась от иска", - пояснили в суде.

Определением суда утверждено медиативное соглашение, производство по делу прекращено, сторонам разъяснены правовые последствия. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что фермер из Алматинской области, имея значительный доход, платил минимальные алименты. Однако его долг перед детьми пересчитали - теперь мужчина должен перечислять бывшей жене по 300 тыс. тенге в месяц.

На заседании сената депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум. Она предложила сделать его более гибким и справедливым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187348-kazahstanec-budet-platit-svoemu-rebenku-po-20-tys-tenge-v-mesyac/

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