Какой штраф грозит владельцам электромобилей, рассказали в МВД

На брифинге в СЦК глава Комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал о штрафе, который грозит владельцам электрокаров за отсутствие опознавательного знака, передает корреспондент NUR.KZ.

"На ТС устанавливается опознавательный знак "электромобиль" в виде квадрата зеленого цвета, с изображением символа дорожного знака. За отсутствие такого знака, согласно статье 620 КоАП, за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а за второе и последующие - штраф в размере 3 МРП.

Нами такие знаки были предложены для удобства самих же владельцев электрокаров, так как предусмотрены специальные заправки и заправочные места, которые не должны занимать другие автомобили, и, чтобы инспектора наши видели четко - это электрокар или другой автомобиль", - сообщил глава комитета МВД Кайсар Султанбаев.

Он добавил, что установка знака "электромобиль" - в интересах самих владельцев электрокаров, поскольку тогда к ним не будут применять никаких мер, если они заняли специальное место для авто на электричестве.

В апреле этого года стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции. Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые.

Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно.

Также мы писали, что в Казахстане разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей.

До этого сообщалось, что в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.

Мы также писали, что депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей. В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:

выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;

отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций, в том числе в жилых и общественных зонах;

установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;

выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;

освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.