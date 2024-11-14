Какой штраф грозит владельцам электромобилей, рассказали в МВД
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На брифинге в СЦК глава Комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал о штрафе, который грозит владельцам электрокаров за отсутствие опознавательного знака, передает корреспондент NUR.KZ.
"На ТС устанавливается опознавательный знак "электромобиль" в виде квадрата зеленого цвета, с изображением символа дорожного знака. За отсутствие такого знака, согласно статье 620 КоАП, за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а за второе и последующие - штраф в размере 3 МРП.
Нами такие знаки были предложены для удобства самих же владельцев электрокаров, так как предусмотрены специальные заправки и заправочные места, которые не должны занимать другие автомобили, и, чтобы инспектора наши видели четко - это электрокар или другой автомобиль", - сообщил глава комитета МВД Кайсар Султанбаев.
Он добавил, что установка знака "электромобиль" - в интересах самих владельцев электрокаров, поскольку тогда к ним не будут применять никаких мер, если они заняли специальное место для авто на электричестве.
В апреле этого года стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции. Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые.
Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно.
Также мы писали, что в Казахстане разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей.
До этого сообщалось, что в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.
Мы также писали, что депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей. В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:
- выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;
- отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций, в том числе в жилых и общественных зонах;
- установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;
- выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;
- освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187332-kakoy-shtraf-grozit-vladelcam-elektromobiley-soobshchili-v-mvd/