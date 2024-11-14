Вернут ли упавшего со стелы орла в Хромтау

В Хромтау на прошлой неделе со стелы упала фигура орла, стоимость которой составляет более 80 млн тенге. Власти пообещали вернуть птицу на место в течение 15 дней, передает "Диапазон".

Подрядчик пообещал вернуть орла на место в течение 15 календарных дней. Работы проводила компания "Азамат құрылыс".

Договор был заключен в 2023 году, стоимость составила 82 млн 364 тысячи тенге. Оплата производилась из бюджета - заказчиком выступал отдел архитектуры, градостроительства и строительства Хромтау.

"Гарантийный срок у данной архитектурной формы два года. В дальнейшем к подрядной организации будут применены меры для обеспечения безопасности и предотвращения аналогичных случаев", - отметил руководитель Хромтауского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства Альби Аманшиев.

Он подчеркнул, что есть документы, по которым подрядчики гарантируют качество выполненных строительно-монтажных работ и обязуются устранять дефекты до истечения гарантийного срока.

Также есть заключение технического надзора, подтверждающее, что завершенный объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы.

Напомним, в Хромтау Актюбинской области со стелы, расположенной на центральной площади, из-за ветра упала скульптура орла. Аким района Нурхан Тлеумуратов тогда заявил, что подрядной организации направили уведомление о необходимости устранения недочетов.

Ранее в МЧС предупреждали, что на большей части Казахстана ожидается ухудшение погоды - сильные осадки, похолодание, усиление ветра и гололед. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.